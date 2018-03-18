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BEŞİKTAŞ'TA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ; 2 KATLI BİNA BOŞALTILDI -1

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 10:18 | Son Güncelleme

  Haber: Hakan KAYA Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA Beşiktaş'ta bir binanın istinat duvarı çöktü.

Haber: Hakan KAYA Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA
Beşiktaş'ta bir binanın istinat duvarı çöktü. 6 araç hasar görürken bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Çökme saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş Türkali Mahallesi Abbasağa Çıkmazı sokakta bulunan 2 katlı binanın istinat duvarı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Çökme sonucunda park halindeki 6 araç çöken duvarın altında kaldı. Bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Görüntü Dökümü:
-Toprak altında kalan araçlar
-Binadan görüntü
-Çöken duvardan görüntü
-Zabıta ve Polis ekipleri
-Detaylar

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