Beşiktaş'ta kafeye ateş açıldı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'taki bir kafeye silahla ateş açıldı.
Alınan bilgiye göre, Bebek Mahallesi Bebek Yokuşu'ndaki iki katlı kafeye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir araçtan ateş açıldı.
Herhangi bir yaralanmanın olmadığı saldırının ardından, ateş eden kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. İsabet eden kurşunlar nedeniyle kafenin camları kırıldı, etraftaki bazı otomobiller de zarar gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kafede ve çevresinde inceleme yaptı.
Saldırıya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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