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Beşiktaş'ta lüks otelde terör operasyonu : 1 gözaltı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 00:40 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL-  Çağatay KENARLI - Ali KEREM BENGİN / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri'nin Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otele düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Ertan KILIÇ - Ozan URAL- Çağatay KENARLI - Ali KEREM BENGİN / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri'nin Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otele düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta bulunan lüks otele saat 22.00 sıralarında geldi. Zırhlı araç eşliğinde gelen ekipler otelde operasyon yaptı. Ekiplerin bir ihbar üzerine FETÖ operasyonu düzenledikleri öğrenildi. Ekipler saat 00.00 sıralarında otelden ayrıldı. Operasyon kapsamında bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

(FOTOĞRAF)

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