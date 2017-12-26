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Beşiktaş'ta Osmanlıspor maçı hazırlıkları

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 13:54 | Son Güncelleme 35 dakika önce

- Siyah-beyazlı ekip, Osmanlıspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 28 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Beşiktaşlı futbolcuların kondisyon ve taktik çalışmalar yaptığı belirtildi.

Isınma, açma germe ve kondisyon koşularıyla başlayan idmanda pas, 5'e 2 ve dar alanda kontrollü pas çalışması yapıldığı kaydedildi.

Antrenmanın taktik çalışmaların yanı sıra yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut idmanıyla tamamlandığı bildirildi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(AA)

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