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Beşiktaş'ta polis müdahalesi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 09:59 | Son Güncelleme

 Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen yaklaşık 15 kişilik gruba polis müdahale etti.

İhsan YALÇIN - Can EROK Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen yaklaşık 15 kişilik gruba polis müdahale etti.
Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi gruba polis izin vermedi. Grup yürümekte ısrar edince polis müdahalede bulundu. Gruptakiler gözaltına alındı.

(FOTOĞRAF)

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