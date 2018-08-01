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BEŞİKTAŞ'TA RESTORANDA YANGIN 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 12:49 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Beşiktaş'ta bir restoranda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Beşiktaş'ta bir restoranda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın Süleyman Seba Caddesi 42 numarada meydana geldi. Bir restoranın mutfak bacasında çıkan yangın sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-Restorandan görüntü
-Çıkan dumanlar
-İtfaiyenin müdahalesi
-Detaylar

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