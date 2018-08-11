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Beşiktaş'ta seyir halindeki otobüste yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta seyir halindeki otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ'ta seyir halindeki otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Büyükdere Caddesi'nde seyreden ve içinde yolcu bulunmayan Yeşilpınar-Zincirlikuyu hatlı 34 LD 0364 plakalı İstanbul Otobüs Aş'ye ait halk otobüsünün motor kısmından duman çıktığını fark eden sürücü Ahmet Yakışık, aracı yol kenarına park etti. Aracın yandığını gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yoldan geçen diğer halk otobüsü sürücüleri de yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Otobüsteki yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle Büyükdere Caddesi Maslak istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Otobüs şoförü Ahmet Yakışık, "Yolcu almaya gidiyordum.Otobüsün motor kısmında kıvılcım çıktı ben de otobüsü sağa çektim. Dışarıdaki vatandaşlar ve itfaiyenin yardımıyla söndürdük" dedi.

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