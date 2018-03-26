Beşiktaş'ta silahlı kavga: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bir restoranda çıkan silahlı kavgada, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Levent Mahallesi Çarşı Caddesi'ndeki bir restoranda iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çantasındaki silahı çıkaran Aytekin K, tartıştığı Süleyman Kutay'ı bacağından yaraladı. Aytekin K, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, seken kurşunla restoran çalışanlarından Kerem Kaya'nın da boğazından yaralandığını belirledi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aytekin K'nin olaydan kısa süre sonra silahıyla birlikte polis ekiplerine teslim olduğu bildirildi.