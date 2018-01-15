Beşiktaş’ta sokak ortasında korku dolu anlar! Çevredekiler etkisiz hale getirdi

Beşiktaş Cihannüma Mahallesi, Bostancı Veli Sokak'ta saat 13.00 sıralarında, Beşiktaş İlçe Sağlık Merkezi'nde çalıştığı öğrenilen emekli polis memuru İsmet K. ile ismi henüz bilinmeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SOKAK İÇERİSİNDE ÇEVREYE ATEŞ ETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken İsmet K., belinden silahını çıkarıp çevreye ateş açıp olay yerinden uzaklaştı. Silahtan çıkan mermi bir işyerinin kapısını delerek Selahattin Himmet'in masasına isabet etti. Masasında oturan Selahattin Himmet şans eseri yara almazken, olayın ardından çevredeki vatandaşlar elinde silah olan İsmet K.'yı etkisiz hale getirdi. O anlar ise işyerindeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Aldığı darbeler sonucunda yaralanan İsmet K.ya ilk müdahale çalıştığı hastanede yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. İsmet K., ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.