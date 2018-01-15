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Beşiktaş’ta sokak ortasında korku dolu anlar! Çevredekiler etkisiz hale getirdi

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 15:32 | Son Güncelleme 3 saat önce

İstanbul Beşiktaş’ta iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda emekli polis memuru İsmet K., yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanırken, olayı gerçekleştiren kişi kayıplara karıştı.

Beşiktaş Cihannüma Mahallesi, Bostancı Veli Sokak'ta saat 13.00 sıralarında, Beşiktaş İlçe Sağlık Merkezi'nde çalıştığı öğrenilen emekli polis memuru İsmet K. ile ismi henüz bilinmeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SOKAK İÇERİSİNDE ÇEVREYE ATEŞ ETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken İsmet K., belinden silahını çıkarıp çevreye ateş açıp olay yerinden uzaklaştı. Silahtan çıkan mermi bir işyerinin kapısını delerek Selahattin Himmet'in masasına isabet etti. Masasında oturan Selahattin Himmet şans eseri yara almazken, olayın ardından çevredeki vatandaşlar elinde silah olan İsmet K.'yı etkisiz hale getirdi. O anlar ise işyerindeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Aldığı darbeler sonucunda yaralanan İsmet K.ya ilk müdahale çalıştığı hastanede yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. İsmet K., ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

"KURŞUN MASAYI DELEREK DİZİMİ SIYIRDI"

Olayın görgü tanığı Selahattin Himmet, "İki kişi kavga ediyordu. Biri yürürken birisi geldi. Diğerini yıktı aşağıya ondan sonra vurmaya başladı. Alttaki de çıkardı silahı rast gele ateş etti. Kurşun dükkanın kapısından girdi, masa da oturuyordum o sırada kurşun masayı da deldi. Daha sonra dizimi de sıyırarak geçti. Kavgaya karışanlardan biri kaçtı, diğeri de zannedersem hastanede çalışan personel" dedi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ülkede huzur kalmadi hukuk olmayan ülke de silahi olan adaleti kendi sagliyor.mafyaya da is cikiyor,millet gergin.tahammül kalmamis.
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