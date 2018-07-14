Beşiktaş'ta

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) KADIN Meclisleri üyesi bir grup, Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybeden Şule Çet'in ölümüne ilişkin otopsi raporunun ardından "Şule İçin Adalet" sloganıyla eylem yaptı. Şule Çet'in ölümüne ilişkin "ölümünden önce ilişkiye zorlandığı ve düştüğü iddia edilen pencerede ise kendisine ait parmak izine ulaşılamadığı" yönündeki otopsi raporunun ardından şüpheliler Çağatay A. ve Berk A. akşam saatlerinde tutuklandı.

"GEÇ GELMİŞ BİR KARAR"

Beşiktaş Meydanı'nda toplanan Kadın Meclisleri üyesi bir grup da "Şule İçin Adalet" söylemiyle eylem yaptı. Grup adına çıklama yapan Fidan Ataselim "Bugün Şule Çet kardeşimiz için bir araya geldik. Şule intihar etmişmiş, iddianameler hazırlanamıyor, türlü türlü ihmaller var. Şulenin arkadaşına gönderdiği o gün ki mesajlar var 'Beni bırakmıyor', 'Beni ara' şeklinde. Tüm bunlar varken otopsi raporu çıkana kadar, fail iki kere gözaltına alınıp serbest bırakılıyor. Bu olay intihar süsü verilerek üstü kapatılmak üzereyken, dün ve bugün tüm toplumun gündeme getirmesiyle birlikte, bugün nihayet şüpheliler tutuklanmak istemiyle gözaltına alınıyor. Geç gelmiş bir karar" ded