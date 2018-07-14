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Beşiktaş'ta "Şule için adalet" eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 23:35 | Son Güncelleme

KADIN Meclisleri üyesi bir grup, Ankara'da bir plazanın 20.

Beşiktaş'ta "Şule için adalet" eylemi

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) KADIN Meclisleri üyesi bir grup, Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybeden Şule Çet'in ölümüne ilişkin otopsi raporunun ardından "Şule İçin Adalet" sloganıyla eylem yaptı. Şule Çet'in ölümüne ilişkin "ölümünden önce ilişkiye zorlandığı ve düştüğü iddia edilen pencerede ise kendisine ait parmak izine ulaşılamadığı" yönündeki otopsi raporunun ardından şüpheliler Çağatay A. ve Berk A. akşam saatlerinde tutuklandı.

"GEÇ GELMİŞ BİR KARAR"
Beşiktaş Meydanı'nda toplanan Kadın Meclisleri üyesi bir grup da "Şule İçin Adalet" söylemiyle eylem yaptı. Grup adına çıklama yapan Fidan Ataselim "Bugün Şule Çet kardeşimiz için bir araya geldik. Şule intihar etmişmiş, iddianameler hazırlanamıyor, türlü türlü ihmaller var. Şulenin arkadaşına gönderdiği o gün ki mesajlar var 'Beni bırakmıyor', 'Beni ara' şeklinde. Tüm bunlar varken otopsi raporu çıkana kadar, fail iki kere gözaltına alınıp serbest bırakılıyor. Bu olay intihar süsü verilerek üstü kapatılmak üzereyken, dün ve bugün tüm toplumun gündeme getirmesiyle birlikte, bugün nihayet şüpheliler tutuklanmak istemiyle gözaltına alınıyor. Geç gelmiş bir karar" ded

"KARŞI TARAFIN VİCDANI HİÇ Mİ SIZLAMIYOR?"
Şule Çet'in abisi Şenol Çet de, "29 Mayıs'ta bu haberi aldığımda yıkıldım. Aileme bunu nasıl açıklayacağımı bilemedim. Kardeşimin 22. kattan düştüğü söylendi. Ben kardeşimin bu şekilde intihar etttiğini düşünmüyorum. Bunun bir cinayet olduğunu kesinlikle söylemiştim. O günden bu güne kadar söylüyorum. Delil olmadığı için karşıdaki şahıslar iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılıyor. Neden adalet o zaman uygulanmıyor. Benim gencecik kız kardeşim öldürüldü. Karşı tarafın vicdanı hiç mi sızlamıyor? Nasıl böyle birşey yapabiliyorlar anlamıyorum" dedi.
(FOTOĞRAFLI)

Beşiktaş'ta

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