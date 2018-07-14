Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Kadın Meclisleri üyesi bir grup, Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybeden Şule Çet'in ölümüne ilişkin otopsi raporunun ardından "Şule İçin Adalet" sloganıyla eylem yaptı. Şule Çet'in ölümüne ilişkin "ölümünden önce ilişkiye zorlandığı ve düştüğü iddia edilen pencerede ise kendisine ait parmak izine ulaşılamadığı" yönündeki otopsi raporunun ardından şüpheliler Çağatay A. ve Berk A. akşam saatlerinde tutuklandı.
"GEÇ GELMİŞ BİR KARAR"
Beşiktaş Meydanı'nda toplanan Kadın Meclisleri üyesi bir grup da "Şule İçin Adalet" söylemiyle eylem yaptı. Grup adına çıklama yapan Fidan Ataselim "Bugün Şule Çet kardeşimiz için bir araya geldik. Şule intihar etmişmiş, iddianameler hazırlanamıyor, türlü türlü ihmaller var. Şulenin arkadaşına gönderdiği o gün ki mesajlar var 'Beni bırakmıyor', 'Beni ara' şeklinde. Tüm bunlar varken otopsi raporu çıkana kadar, fail iki kere gözaltına alınıp serbest bırakılıyor. Bu olay intihar süsü verilerek üstü kapatılmak üzereyken, dün ve bugün tüm toplumun gündeme getirmesiyle birlikte, bugün nihayet şüpheliler tutuklanmak istemiyle gözaltına alınıyor. Geç gelmiş bir karar" ded
"KARŞI TARAFIN VİCDANI HİÇ Mİ SIZLAMIYOR?"
Şule Çet'in abisi Şenol Çet de, "29 Mayıs'ta bu haberi aldığımda yıkıldım. Aileme bunu nasıl açıklayacağımı bilemedim. Kardeşimin 22. kattan düştüğü söylendi. Ben kardeşimin bu şekilde intihar etttiğini düşünmüyorum. Bunun bir cinayet olduğunu kesinlikle söylemiştim. O günden bu güne kadar söylüyorum. Delil olmadığı için karşıdaki şahıslar iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılıyor. Neden adalet o zaman uygulanmıyor. Benim gencecik kız kardeşim öldürüldü. Karşı tarafın vicdanı hiç mi sızlamıyor? Nasıl böyle birşey yapabiliyorlar anlamıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur
Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı
Akıl almaz görüntüler! Kamerun askerleri, bir anneyi sırtındaki bebeğiyle birlikte infaz etti!
Devlet Bahçeli'den flaş genel af açıklaması
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!
Instagram çöktü!
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Çok şaşıracaksınız! Adnan Oktar'ın kedicikleri nereden mezunlar?
Okuyucu Yorumları 0 yorum