Beşiktaş'ta şüpheli çanta alarmı

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta bulunan şüpheli çantayı polis fünye ile kontrollü patlattı. Pakette herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.
Saat 22.30'da, Beşiktaş Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerindeki otobüs durağının arkasında bırakılan çantadan şüphelenen çevredekiler polise haber verdi. Polis olay yerine şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Ardından gelen bomba imha uzmanı ekipleri, çantayı fünye ile kontrollü patlattı. Ardından yaptıkları kontrollerde çantada herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.
Bunun üzerine cadde trafiğe açıldı.
(FOTOĞRAF)
AK Partili başkan istifa etti
İstanbul'da bomba paniği!
ABD'den gerilimi tırmandıracak açıklama
Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı!
Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Tarih ve saati belli oldu
Twitter'dan skandal karar! Sildiler
Meral Akşener: Cumhurbaşkanlığına adayım!
Okuldaki temizlik işçisinden öğrenciye korkunç taciz!
Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!
Afganistan'ın asker kadınları Türkiye'de
Anneleri bile şoke oldu! Sadece 5 ayda...
Okuyucu Yorumları 0 yorum