Beşiktaş'ta tekne kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta yolcu almak için iskeleye yaklaşan teknenin başka bir tekneye çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Üsküdar-Beşiktaş arası yolcu taşıyan tekne, Beşiktaş İskelesinde kıyıya hızlı yaklaşınca yolcu almak için bekleyen başka bir tekneye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Ekipler, iskele ve teknede inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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