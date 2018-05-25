Beşiktaş'ta tekne kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta yolcu almak için iskeleye yaklaşan teknenin başka bir tekneye çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üsküdar-Beşiktaş arası yolcu taşıyan tekne, Beşiktaş İskelesinde kıyıya hızlı yaklaşınca yolcu almak için bekleyen başka bir tekneye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Ekipler, iskele ve teknede inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

