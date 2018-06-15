Beşiktaş'ta trafik kazası; otomobil takla attı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yanındaki kişi kazayı burnu bile kanamadan atlattı.Kaza Levent Büyükdere Caddesi üzerinde saat 1630 sıralarında meydana geldi. Sarıyer yönünde Fatih Bayrak'ın kullandığı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıktı. Daha sonra refüj demirlerine ve ağaca çarpıp takla atan otomobil sürücüsü Fatih Bayrak yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Murat Borazan ise şans eseri kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken polis kaza sonrası soruşturma başlattı.
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