Beşiktaş'ta Vagner Love'ın lisansı çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferi Vagner Love'ın lisansı çıktı.
Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen ve siyah-beyazlı kulüple 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı oyuncunun lisansı, akşam saatlerinde çıkarıldı. Love, Türkiye Futbol Federasyonundaki takım listesinde yer aldı.
Vagner Love, Domagoj Vida'nın ardından Beşiktaş'ın devre arasındaki ikinci transferi oldu.
(AA)
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