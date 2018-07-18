Beşiktaş'ta yağmur etkili oldu

Özgür EREN- Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL, ((DHA) İstanbul'da öğleden sonra başlayan sağanak yağmur Beşiktaş'ta sürücülere zor anlar yaşattı. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı yollarda rögar kapaklarının çevresindeki asfalt çöktü.İnşirah Caddesi'nde araçlar güçlükle ilerledi.
Küçük Bebek yokuşunda da yağmur nedeniyle bazı rögar kapaklarının etrafındaki asfalt çöktü. Yokuşu çıkmak isteyen sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti. Suya gömülen bir aracaı kurtarabilmek için çevredekiler seferber oldu.
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