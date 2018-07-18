HABER

Beşiktaş'ta yağmur etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 19:11 | Son Güncelleme

İstanbul'da öğleden sonra başlayan sağanak yağmur Beşiktaş'ta sürücülere zor anlar yaşattı.

Özgür EREN- Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL, ((DHA) İstanbul'da öğleden sonra başlayan sağanak yağmur Beşiktaş'ta sürücülere zor anlar yaşattı. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı yollarda rögar kapaklarının çevresindeki asfalt çöktü.İnşirah Caddesi'nde araçlar güçlükle ilerledi.

Küçük Bebek yokuşunda da yağmur nedeniyle bazı rögar kapaklarının etrafındaki asfalt çöktü. Yokuşu çıkmak isteyen sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti. Suya gömülen bir aracaı kurtarabilmek için çevredekiler seferber oldu.

PARTNERKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadıKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadı
Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!
Ekipler iz peşinde! Ağrı'da dere yatağında cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın saç tokası ve muskası her yerde aranıyor!Ekipler iz peşinde! Ağrı'da dere yatağında cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın saç tokası ve muskası her yerde aranıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Büyük Birlik Parti (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den bedelli itirazı: 15 bin TL rakamı adil değil!

Büyük Birlik Parti (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den bedelli itirazı: 15 bin TL rakamı adil değil!

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!

Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!

Ekipler iz peşinde! Ağrı'da dere yatağında cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın saç tokası ve muskası her yerde aranıyor!

Ekipler iz peşinde! Ağrı'da dere yatağında cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın saç tokası ve muskası her yerde aranıyor!

CHP Gebze ilçe Başkanı Musa Yılmaz'ın 15 Temmuz paylaşımına soruşturma!

CHP Gebze ilçe Başkanı Musa Yılmaz'ın 15 Temmuz paylaşımına soruşturma!

"Ankesörlü telefon" soruşturmasında 132 tutuklama

"Ankesörlü telefon" soruşturmasında 132 tutuklama

Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...

Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik paylaşımı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik paylaşımı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.