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Beşiktaş'ta yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 14:13 | Son Güncelleme

4 katlı binanın son katında çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'taki 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çırağan Caddesi'ndeki 4 katlı binanın son katında yangın çıktı. Daireden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş ve Arnavutköy itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen bir kişi, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarılırken, binada hasar oluştu.

Yangının elektrikli şofbenin patlaması sonucu çıktığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Çırağan Caddesi yangın

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