Beşiktaş’ta yol çökmesi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Caddesi'nde yol çökmesi meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Akatlar Mahallesi Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Caddesi ile Zeytinoğlu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta henüz belirlenemeyen nedenle yol çökmesi meydana geldi.
İhbar üzerine üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, çökmenin oluştuğu kavşağa güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı.
Yoldaki çöken alanın sabah saatlerinde onarılacağı öğrenildi.
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