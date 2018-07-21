Beşiktaş'ta yolda çöken alan onarıldı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta Meclis-i Mebusan Caddesi'nde yolun çökme meydana gelen bölümü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin çalışması sonucu onarıldı.

İBB ekiplerince olay yerinde yolun tekrar trafiğe açılması için başlatılan çalışma tamamlandı.

Çöken bölgeye dolan toprağı tahliye eden görevliler ardından bu alanı kayayla doldurarak plent miks temel (PMT) çalışması yaptı.

Ekiplerin asfalt çalışmasını tamamlamasının ardından daha önce Karaköy yönüne trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Beşiktaş'ta dün akşamüstü Dolmabahçe Meclis-i Mebusan Caddesi'ndeki Vodafone Park Stadı önünden geçen yolda çökme meydana gelmişti. İlk tespitlerde çökmenin asfaltın altındaki deformasyondan kaynaklandığı belirlenmişti. Yaklaşık 2 metre çapında çukur oluşan yol, Karaköy istikametinde trafiğe kapatılmıştı.

