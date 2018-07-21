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Beşiktaş'ta yolda çöken alan onarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 06:58 | Son Güncelleme

Meclis-i Mebusan Caddesi'nde yolun çökme meydana gelen bölümünde İBB ekiplerinin çalışması sona erdi - Çökme nedeniyle Karaköy istikametine trafiğe kapatılan yol tekrar ulaşıma açıldı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta Meclis-i Mebusan Caddesi'nde yolun çökme meydana gelen bölümü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin çalışması sonucu onarıldı.

İBB ekiplerince olay yerinde yolun tekrar trafiğe açılması için başlatılan çalışma tamamlandı.

Çöken bölgeye dolan toprağı tahliye eden görevliler ardından bu alanı kayayla doldurarak plent miks temel (PMT) çalışması yaptı.

Ekiplerin asfalt çalışmasını tamamlamasının ardından daha önce Karaköy yönüne trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Beşiktaş'ta dün akşamüstü Dolmabahçe Meclis-i Mebusan Caddesi'ndeki Vodafone Park Stadı önünden geçen yolda çökme meydana gelmişti. İlk tespitlerde çökmenin asfaltın altındaki deformasyondan kaynaklandığı belirlenmişti. Yaklaşık 2 metre çapında çukur oluşan yol, Karaköy istikametinde trafiğe kapatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İBB Yol Çökmesi

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