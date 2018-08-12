Beşiktaş'ta yolda çökme

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'taki Nispetiye Caddesi'nde çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Nispetiye Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu. Bu nedenle yolda yaklaşık 1,5 metre çapında çukur oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, trafik akışının kontrollü sağlanmasını sağlarken, belediye ekipleri de çalışmaya başladı.

