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Beşiktaş'ta yolda çökme

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 16:02 | Son Güncelleme

Nispetiye Caddesi'ndeki çökme nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'taki Nispetiye Caddesi'nde çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Nispetiye Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu. Bu nedenle yolda yaklaşık 1,5 metre çapında çukur oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, trafik akışının kontrollü sağlanmasını sağlarken, belediye ekipleri de çalışmaya başladı.

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