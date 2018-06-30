Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş’ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Balmumcu alt geçidinde ilerleyen B.Y. yönetimindeki 34 EE 4772 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 KZ 0913 plakalı otomobile çarptı. Hızını alamayan otomobil, seyir halinde olan 3 araca daha çarparak durdu.
Kazada, sürücü B.Y ile araçlardaki F.K, C.K. ve L.M. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun Beşiktaş istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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