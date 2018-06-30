Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) BEŞİKTAŞ'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu. Kaza, saat 20.30 sıralarında Beşiktaş Balmumcu'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Balmumcu'dan Beşiktaş istikametine ilerleyen 34 EE 4772 plakalı otomobilin sürücüsü Burak K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç 34 KZ 0913 plakalı otomobile çarptı.
Arkadan gelen üç aracın sürücüsü de duramayak kazaya karıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Balmumcuda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazada yaralanan Burak K., Ferhat K., Cemil K. ve Leyla M. ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasıyla normale döndü.
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