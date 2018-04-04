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Beşiktaş'taki kafede çıkan silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 15:08 | Son Güncelleme

Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Silahlı kavganın görüntüleri güvenlik kameralarına da yansıdı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla yakalanan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir hafta önce Ortaköy Muallim Naci Caddesi'ndeki bir kafede iki grup arasında 1 kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olaya karıştıkları öne sürülen 7 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, ruhsatsız 7 tabanca da ele geçirildi.

Olayda hayatını kaybeden Alkan Uçarer'in ise "kasten yaralama, tehdit, hakaret" gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K, Y.U, A.E. ve M.A. tutuklanırken, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada, güvenlik kamerası kayıtlarında, olay sırasında iki grubun birbirine silahla ateş açması, kafenin yakınında bulunan çiçek satan bir kadının kurşunlardan korunmak için bir aracın altına saklanması, aracın hareket etmesi üzerine tekerinin altından son anda çıkması ve ezilmekten kurtulması görüntüleri yer aldı.

Ortaköy Muallim Naci Caddesi'ndeki bir kafede 28 Mart'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Alkan Uçarer yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralanmıştı.

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