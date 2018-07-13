Beşiktaş'taki terör saldırısı davası

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu, 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin 7'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, bir sonraki duruşmanın 20-21 Eylül'de Silivri'de yapılmasına karar verdi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce müşteki sayısının fazlalığı nedeniyle büyük salonda görülen duruşmaya, sanıklar Fırat Kise, Sercan Bingöl, Hikmet Ölçer, Necip Yılmaz, Raşit Beyhan, Tufan Beyhan, Zeki Yılmaz Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulundukları cezaevinden bağlandılar. Tutuksuz sanık Nazım Beyhan ile çok sayıda şehit yakını ve gazi polisler ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSINLAR"

Duruşmada, tek tek söz alan müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını ve davaya katılma talebinde bulunarak "Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dediler. Bir şehit yakını, olay sırasında görevli olan rütbeli emniyet müdürü Z.A'nın, yanan bir polisin yardım istemesine rağmen yanından geçip gittiğini ileri sürdü. Bazı şikayetçilerin avukatı Mehmet Fatih Önsöz ise söz konusu ihmallerle ilgili emniyet müdürü Z.A'nın duruşmaya tanık olarak çağrılarak dinlenmesini talep etti. Bir şikayetçi avukatı ise olay günü kaç polisin görevlendirildiğini, ne kadar bekletildiklerini ve trafiğin açılması emrini veren kişilerin de dinlenmesini talep etti.