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Beşiktaş'tan Erdoğan'a tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 16:54 | Son Güncelleme

Siyah-beyazlı kulüp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde 24 Haziran'daki seçimlere ilişkin yer alan mesajda, "Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda gerekli çoğunluğu sağlayarak Cumhurbaşkanı seçildi. Aziz milletimizin göstermiş olduğu iradeyle Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı içtenlikle kutlar, yeni dönemin ülkemizin gücüne güç katmasını dileriz." denildi.

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