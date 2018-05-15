Yarışmanın birincileri, Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Nermin Güler, Alerji ile Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Ceylan ile Çocuk Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu'nun da aralarında bulunduğu jüri tarafından belirlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Besin Alerjisi Farkındalık Haftası dolayısıyla yemek tariflerinin besin alerjisi olan çocuklar için uygun şekilde hazırlanması amacıyla yemek yarışması düzenlendi.

Yarışmayla, yemek tariflerinin besin alerjisi olan çocuklar için uygun şekilde hazırlanması amaçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Nermin Güler, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de alerji hastalarının sayısı sürekli artış gösteriyor. Ülkemizde yapılan klinik çalışmalar bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte, Türkiye'de besin alerjisi görülme oranının yüzde 5 seviyelerine kadar yükseldiği kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

Özlem Ceylan da Türkiye'nin ilk ve tek alerji hastaları derneği olduklarını ve bu anlamda kendilerine büyük görev düştüğü belirterek, "Besin Alerjisi Farkındalık Haftası kapsamında, etkinlikler, seminerler ve sosyal medya üzerinden bir farkındalık kampanyası gerçekleştirdik. Amacımız son yıllarda ciddi bir artış gösteren ve özellikle çocukların sağlığını olumsuz etkileyen besin alerjisi konusunda ebeveynlerin farkındalık seviyelerini artırarak, çocuklarının gösterdiği birçok belirtinin aslında alerji kökenli olabileceğini ebeveynlere anlatmak." değerlendirmesinde bulundu.

