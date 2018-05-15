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Besin alerjisi olan çocuklar için "yemek yarışması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 13:57 | Son Güncelleme

Alerji ile Yaşam Derneği'nce, yemek tariflerinin besin alerjisi olan çocuklar için uygun şekilde hazırlanması amacıyla yemek yarışması düzenlendi - Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Nermin Güler: - "Türkiye'de besin alerjisi görülme oranının yüzde 5 seviyelerine kadar yükseldiği kanaatindeyiz"

İSTANBUL (AA) - Alerji ile Yaşam Derneği'nce düzenlenen yemek yarışmasına Türkiye'nin farklı kentlerinden katılan alerjik problemi olan çocukların anneleri, sosyal medya üzerinden yaratıcı tariflerini paylaştı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Besin Alerjisi Farkındalık Haftası dolayısıyla yemek tariflerinin besin alerjisi olan çocuklar için uygun şekilde hazırlanması amacıyla yemek yarışması düzenlendi.

Yarışmaya, Türkiye'nin farklı kentlerinden alerjik problemi olan çocukların anneleri sosyal medya üzerinden yaratıcı tarifleriyle katıldı.

Yarışmada, "çoklu besin alerjisi" kategorisinde glutensiz sebzeli mücver tarifiyle Gizem Tütüncüler birinci olurken, "sütsüz yumurtasız tarifler" kategorisinde ise yalancı yoğurt soslu vegan mantı tarifiyle Selen Vasfıoğlu birinciliğe değer bulundu.

Yarışmanın birincileri, Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Nermin Güler, Alerji ile Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Ceylan ile Çocuk Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu'nun da aralarında bulunduğu jüri tarafından belirlendi.

Yarışmayla, yemek tariflerinin besin alerjisi olan çocuklar için uygun şekilde hazırlanması amaçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Nermin Güler, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de alerji hastalarının sayısı sürekli artış gösteriyor. Ülkemizde yapılan klinik çalışmalar bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte, Türkiye'de besin alerjisi görülme oranının yüzde 5 seviyelerine kadar yükseldiği kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

Özlem Ceylan da Türkiye'nin ilk ve tek alerji hastaları derneği olduklarını ve bu anlamda kendilerine büyük görev düştüğü belirterek, "Besin Alerjisi Farkındalık Haftası kapsamında, etkinlikler, seminerler ve sosyal medya üzerinden bir farkındalık kampanyası gerçekleştirdik. Amacımız son yıllarda ciddi bir artış gösteren ve özellikle çocukların sağlığını olumsuz etkileyen besin alerjisi konusunda ebeveynlerin farkındalık seviyelerini artırarak, çocuklarının gösterdiği birçok belirtinin aslında alerji kökenli olabileceğini ebeveynlere anlatmak." değerlendirmesinde bulundu.

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