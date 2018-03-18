Beşinci sınıfta su gibi İngilizce konuşuyorlar

Milli Eğitim Bakanlığının, Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim Uygulaması kapsamında pilot okul seçilen Refika Küçükçalık Ortaokulu öğrencileri, beşinci sınıftan itibaren İngilizce’yi konuşmaya başlıyor.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında başlatılan 5. Sınıflarda Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim Uygulaması kapsamında pilot okul seçilen Refika Küçükçalık Ortaokulu, 13 şubede 10 İngilizce öğretmeni ile eğitim veriyor. Türkiye’de 620, il genelinde de 14 okulda uygulanan eğitime dair bilgi veren Okul Müdürü Mehmet Baran, “ Milli Eğitim Bakanlığının stratejileri kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü pilot okullarda bir proje başlatmıştır. Okulumuzda da bu proje kapsamında, İngilizce sözlü ve yazılı iletişimin en iyi şekilde öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda haftada 15 saat 5’inci sınıflarımızda yabancı dil eğitimi uygulanmaktadır. Bu eğitim uygulamasında, beşinci sınıflara toplam 13 şubemizde 10 İngilizce öğretmenimiz eğitim vermektedir. Çalışmalarımız yaparak, yaşayarak, uygulayarak devam etmektedir. Amacımız Milli Eğitim Bakanlığının amaçları doğrultusunda çocuklarımıza en az bir yabancı dili en iyi şekilde öğretmektir” diye konuştu.