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Beşir Derneği Bölge Başkanı Söğüt Lapseki’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 12:28 | Son Güncelleme

Beşir Derneği Marmara 9.

Beşir Derneği Bölge Başkanı Söğüt Lapseki’de

Beşir Derneği Marmara 9. Bölge Başkanı Suat Söğüt Çanakkale İl Başkanı Sabahattin Demirci ile Lapseki ilçesinde bir araya geldi.
Beşir Derneği Marmara 9. Bölge Başkanı Suat Söğüt Çanakkale İl Başkanı Sabahattin Demirci ile Lapseki ilçesinde bir araya geldi. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi il temsilcileriyle tek tek toplantı yapan Söğüt, faaliyete geçecek olan çalışmalar ve planlamalar hakkında bilgi aldı. Basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulunan Beşir Derneği Çanakkale İl Başkanı Sebahattin Demirci ," 9. Bölge Başkanı Suat Söğüt ile Ramazan bayramında yapılacak olan yardım çalışmaları ile ilgili planlamalarımız oldu. Dernek olarak sosyal projeler adı altında birçok etkinliğimiz olacak. Çanakkale bölgesinde gücümüzün yettiği kadar hanelere girerek yardım elini uzatacağız. Bizleri destekleyen tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ederken insani yardımlarını bizlerden esirgememelerini temenni ediyoruz" dedi.

Beşir Derneği Bölge Başkanı Söğüt Lapseki’de

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