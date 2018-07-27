Beşir Derneği, Kurban Bayramı'na hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği Genel Müdürü Fatih Sarıyar, bu yılki Kurban Bayramı'nda da kendileri aracılığıyla kurban kesecek vatandaşların, takip hesabından kurban kesim işlemlerini izleyebileceklerini bildirdi.

Beşir Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek, Türkiye’de ve dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştirileceği kurban organizasyonları için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Derneğin, yürüttüğü eğitim çalışmalarının yanında tüm alt yapısını ve yazılımını kendi geliştirdiği online takip sistemiyle bağışları görmelerine ve detaylı şekilde inceleyebilmelerine olanak sağlıyor.

Beşir Derneği Genel Müdürü Fatih Sarıyar, kurbanlarını dernekleri aracılığıyla kestirmek isteyenlerin internet sitesi üzerinden işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebileceklerini belirterek, "Vatandaşlarımız vekalet verdikleri kurbanın kesim ve dağıtım işlemini kendilerine ait bağış takip hesabından kontrol edebilir ve kesim işlemini çekilen videolar aracılığıyla izleyebilirler.” dedi.

Sarıyar, sürdürülen hazırlıkların kısa süre içerisinde bitirileceğini aktararak, bu yıl da Türkiye’de ve dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirilecek kurban organizasyonlarıyla mazlumların yardımına hedeflediklerini ifade etti.

