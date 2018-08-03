Beşir Derneği, Suriye'deki yardım faaliyetlerini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği, bağışçılarının desteğiyle Suriye'de birlik, kardeşlik ve insani yardım köprüleri kurmaya devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Beşir Derneği, Suriye'de her gün on binlerce kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşılayarak bölge halkının yaşadığı acıları bir nebze de olsa unutturmaya çalışıyor.

Bölgede kalıcı bir aşevi ve yardım mağazaları kuran dernek, bölgede yaşayan ve kamplardaki çadırlarda hayata tutunmaya çalışan binlerce sivile, her gün düzenli insani yardım malzemesi ulaştırıyor.

10 bin kişi kapasiteli Cerablus aşevinde bölge halkına her gün iki çeşit sıcak yemek ikram eden dernek, savaşın mağduru çocuklara hediyeler dağıtarak, onlara yaşadıkları sıkıntıları unutturmaya çalışıyor.

Dernek, günde 200 bin ekmek üretme kapasiteli fırınları ve 30 bin kap sıcak yemek üretme kapasiteli aşevleriyle Suriyelilere savaşın ilk günlerinden bu yana yardımlarda bulunuyor.

