HABER

Beşir Derneği, Suriye'deki yardım faaliyetlerini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 13:21 | Son Güncelleme

Beşir Derneği, Suriye'deki yardım faaliyetlerini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği, bağışçılarının desteğiyle Suriye'de birlik, kardeşlik ve insani yardım köprüleri kurmaya devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Beşir Derneği, Suriye'de her gün on binlerce kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşılayarak bölge halkının yaşadığı acıları bir nebze de olsa unutturmaya çalışıyor.

Bölgede kalıcı bir aşevi ve yardım mağazaları kuran dernek, bölgede yaşayan ve kamplardaki çadırlarda hayata tutunmaya çalışan binlerce sivile, her gün düzenli insani yardım malzemesi ulaştırıyor.

10 bin kişi kapasiteli Cerablus aşevinde bölge halkına her gün iki çeşit sıcak yemek ikram eden dernek, savaşın mağduru çocuklara hediyeler dağıtarak, onlara yaşadıkları sıkıntıları unutturmaya çalışıyor.

Dernek, günde 200 bin ekmek üretme kapasiteli fırınları ve 30 bin kap sıcak yemek üretme kapasiteli aşevleriyle Suriyelilere savaşın ilk günlerinden bu yana yardımlarda bulunuyor.

PARTNERBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınızBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınız
Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadıKaraköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı
DEAŞ'ın katlettiği Ezidiler, Diyarbakır'da anıldıDEAŞ'ın katlettiği Ezidiler, Diyarbakır'da anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aşevi Beşir Derneği ekmek fırını Suriye yardım yardım mağazaları

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 yıl önce bastırılan 'İslam'ın Halaskârları' afişlerinden biri bulundu!

100 yıl önce bastırılan 'İslam'ın Halaskârları' afişlerinden biri bulundu!

Öldü denilen bebek ortaya çıktı! Dehşete düşüren olay

Öldü denilen bebek ortaya çıktı! Dehşete düşüren olay

Uğur Mumcu'nun ablası hayatını kaybetti

Uğur Mumcu'nun ablası hayatını kaybetti

Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı

Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.