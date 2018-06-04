Fitre, zekat, gıda ve bağış çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bostan, "Bu çalışmayı Türkiye genelinde 12 bölge nezdinde gerçekleştiriyoruz. Buradaki kurmuş olduğumuz merkez bunlardan sadece bir tanesi. Geçen sene yaptığımız çalışmada yine Sancaktepe’de bin 81 aileye bayramlık dağıtımı yapmıştık." dedi.

Ümraniye'deki "Bayramlık Paylaşım Noktası"nın açılışı dolayısıyla basın mensuplarına açıklama yapan Derneğin Anadolu Yakası Bölge Müdürü Ümit Bostan, Türkiye genelinde kurdukları paylaşım noktalarıyla hedeflerinin yaklaşık 3 bin çocuğu giydirmek olduğunu belirtti.

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik, gıda yardımı, bayramlık giysi, evden eve iftarlık sıcak yemek ikramı (1 KAP 1 KALP) ve nakdi yardım gibi çeşitli insani yardım çalışmaları yürüten Beşir Derneği, Türkiye genelinde "Bayramlık Paylaşım Noktaları" açıyor.

Bostan, bu yıl da benzer bir çalışmayla sponsorların verdiği giyim paketlerini paylaşım noktalarından çocuklara dağıtacaklarını anlatarak, bu yardımdan ihtiyaç sahibi ailelerin 5-12 yaş arası çocukların faydalanabileceğini söyledi.

Kimliklerinin fotokopileri ile gelen ailelere imza karşılığında yardımları yaptıklarını aktaran Bostan, "Bu ve bunun gibi birçok çalışmamız mevcut. Aynı zamanda Beşir Derneği olarak ramazanda genel ramazan çalışmalarımız hali hazırda devam etmektedir." diye konuştu.

Bostan, şu anda yaklaşık 3 bin çocuğa giyim paketi dağıtmayı hedeflediklerini dile getirerek, bu kapsamda çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

