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Beşir Derneği'nden depremzedelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 17:06 | Son Güncelleme

Beşir Derneği'nden depremzedelere yardım

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremde mağdur olan ailelere, gıda ve sağlık paketi yardımına başladı.

Beşir Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabaha karşı Samsat'ta meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından dernek ekipleri de bölgeye gitti.

Beşir Derneği ekipleri, Valilik, AFAD ve Türk Kızılayı yetkilileriyle istişare ve incelemelerde bulunarak yapılabilecek yardımları belirledi. Dernek görevlileri, deprem bölgesinde gıda kolisi ve sağlık paketi dağıtımına başladı.

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Adıyaman deprem istanbul

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