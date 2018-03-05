Beşir Derneği’nden ihtiyaç sahiplerine yardım

Beşir Derneği Altınova Şubesi, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarda bulundu.
“Türkiye’de ve Dünyada Gönüller Yapmaya Geldik” sloganıyla yola çıkan ve yüzde 70’i Türkiye’de olmak üzere en ücra noktalara kadar yardım ulaştırma gayretiyle faaliyetler yürüten Beşir Derneği, Altınova ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı. Dernek yöneticileri, “İlçemizde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunuyoruz. Paketlerimizi ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürüp teslim ediyoruz. İhtiyaç sahibi aileleri, Beşir Derneği’nin gerçekleştirdiği sosyal inceleme çalışmaları ile tespit ediyoruz. Derneğe yapılan bağışlar gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Bu çalışmalarla yardımseverlerimiz ile muhtaç vatandaşları bir araya getiriyoruz. Dinimizin emirlerine uygun olarak yardımlaşmanın en güzel örneğinin yaşanmasına vesile olmaya çalışıyoruz" dedi.
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