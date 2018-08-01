Beşir Derneği'nin kurban çalışmaları

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği, resmi internet sitesinde bulunan “Bağış Takip Sistemi” bölümünde, yapılacak kurban bağışlarının nerede ve ne zaman kesildiğine dair bilgileri paylaşacak.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, bağışçılarının desteğiyle bugüne kadar gıda, giyim, eğitim, sağlık, vekaleten kurban kesimi, sıcak yemek dağıtımı ve su kuyusu gibi pek çok alanda yardım faaliyetleri yürüten dernek, kurban kesimi için de harekete geçti.
Yapılan çalışmalarda, kesim yerlerindeki müftülük görevlisi hocalar, kesim işlemlerinin İslami şartlara uygunluğunu yerinde kontrol ediyor. Bağışçılardan alınan vekaletin kasap ve noter huzurunda açıklanmasıyla devam eden kurban kesim süreci, bağışçının kısa mesaj servisleri ve internet sayfasından bilgilendirilmesi ile tamamlanıyor. Kesimin her aşamasının koordinatörlüğünü üstlenen dernek, kesimin herhangi bir aşamasında yaşanabilecek hatayı, hijyen problemini veya et israfını engellemeye yönelik önlem alıyor.
Kurbanlıkları kontrol eden uzman veterinerler, kesimden sonra da etleri kontrol ediyor.
Bağışçılar, Beşir Derneği resmi internet sayfasında bulunan “Bağış Takip Sistemi” bölümüne tıklayarak, kurban bağışlarının nerede ve ne zaman kesildiğine dair bilgilere imkanlar dahilinde videolu takip yöntemiyle rahatlıkla ulaşabiliyor.
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