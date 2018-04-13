Beşir ile Bin Selman telefonda görüştü

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Arap Birliği Zirvesi kapsamında bir araya gelme konusunda anlaştığı bildirildi.
Sudan haber ajansı SUNA'ya göre, Bin Selman, Beşir'i telefonla arayarak iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü.
İkili görüşmede, Suudi Arabistan'ın Zahran kentinde yapılacak 29. Arap Birliği Zirvesi kapsamında ortak bir toplantı düzenleme konusunda anlaştı.
Sudan Cumhurbaşkanlığından daha önce yapılan açıklamada da Beşir'in beraberindeki heyetle zirveye katılmak üzere cumartesi günü Suudi Arabistan'a hareket edeceği duyurulmuştu.
Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Zahran kentinde 15 Nisan'daki zirvede, Filistin davasının yanı sıra Suriye, Libya ve Yemen'deki krizlere ilişkin son gelişmeler ile İran'ın Arap ülkelerinin iç meselelerine müdahaleleri ele alınacak.
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