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Beşiz doğuran koyun şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:22 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde hayvancılık yapan Bülent Ergen'in, 3 ay önce gebe olarak satın aldığı Sakız cinsi koyunu, 1 hafta önce beşiz doğurdu.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde hayvancılık yapan Bülent Ergen'in, 3 ay önce gebe olarak satın aldığı Sakız cinsi koyunu, 1 hafta önce beşiz doğurdu.

Cincin Mahallesi'nde büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliği yapan Bülent Ergen (28), "Çocukluktan beri hayvancılıkla uğraşıyorum. Genelde büyükbaş hayvan besliyor ve kasaplık da yapıyorum. Bundan 3 ay önce gebe bir koyun aldım. Doğumunu bekledik. Bir hafta önce gece saat 03.00 sıralarında doğum yaptı. Biz bir veya iki kuzu beklerken, beşiz doğurdu. Beşi de sağlıklı doğdu ve sağlıklı bir şekilde büyüyor. Annesinin sütü onlara yetmiyor. Biz de biberonla beslemeye çalışıyoruz. Beşiz olunca çok şaşırdık bir o kadarda sevindik. Çünkü ender rastlanan bir durumla karşı karşıya kaldık. Yavruların biri erkek dördü ise dişi" dedi.

"ENDER RASTLANAN BİR DURUM"

Ender rastlanan bir durumla karşı karşıya olduklarını belirten veteriner hekim Cemil Şahin de, "Koyunlarda sıklıkla olan bir gebelik değil. 5 tane yavrunun sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi ve yaşamlarını devam ettiriyor olmalı oldukça sevindirici. Çok fazla örneği yok. Ender rastlanan bir durum. Tabii ki yaşıyor olmaları sahibi için sevindirici. Sakız koyunu cinsinde hele çok sık görülen bir durum değil. Diğer cins koyunlarda 2 veya 3 tane doğum olabiliyor ama bunlarda bile yaşam oranı çok az oluyor. Beş yavrunun dünyaya sağlıklı bir şekilde gelmesi ve dünyaya geldikten sonrada yaşamlarını sürdürebilmeleri sıklıkla yaşanan bir durum değil" dedi.

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