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Beşköprü Mahallesinin yolları Büyükşehir’le yenileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 14:27 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Beşköprü Mahalle Muhtarı Abdullah Engin’i ziyaret ederek bölgede gerçekleştirilen çalışmaların hayırlı olmasını diledi.Başkan Toçoğlu’na SASKİ Genel Müdürü Dr.

Beşköprü Mahallesinin yolları Büyükşehir’le yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Beşköprü Mahalle Muhtarı Abdullah Engin’i ziyaret ederek bölgede gerçekleştirilen çalışmaların hayırlı olmasını diledi.
Başkan Toçoğlu’na SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan, Ali Oktar ve daire başkanları eşlik etti. Muhtar Abdullah Engin, 11 bin nüfusa sahip olduklarını ve yollarının yenilendiğini belirterek çalışmalar dolayısıyla Başkan Toçoğlu’na teşekkür etti. Yenileme çalışmalarının bölgede yaşayan vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, “Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla başlattığımız ve Beşköprü’de önemli ulaşım akslarından biri olan Girne Caddesi’ni yeni yüzüne kavuşturduk. Ekiplerimiz bölgede kaldırım imalatlarını sürdürüyor. Mimar Sinan Caddesi’ni yenileyerek asfalt çalışması gerçekleştirdik. Kaldırımlar ise tamamlanıyor. Bir diğer çalışmamız ise vatandaşlarımızın güvenli ulaşımları için Beşköprü girişinde bulunan trafik ışıklarının yerine yeni bir dönel kavşak inşa etmekti. Yeni kavşağımızın 1. kat asfaltı ekiplerimiz tarafından tamamlandı. Bordür imalatlarının ardından vakit kaybetmeden 2. kat asfaltını tamamlayacağız. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmalarımızı noktalayacak, bölgedeki hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız” dedi.

Beşköprü Mahallesinin yolları Büyükşehir’le yenileniyor

Beşköprü Mahallesinin yolları Büyükşehir’le yenileniyor

Beşköprü Mahallesinin yolları Büyükşehir’le yenileniyor

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