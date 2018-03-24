HABER

Besni Eğitim Bayramı hazırlık toplantısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 28-30 Eylül 2018 tarihinde düzenlenecek olan Besni Eğitim Bayramının hazırlıklarıyla ilgili toplantı düzenlendi.Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SODES Salonunda düzenlenen toplantıya, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Tuğsuz, CHP İlçe Başkanı Hakan Kılınç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.Toplantıda 20.

Besni Eğitim Bayramı hazırlık toplantısı yapıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 28-30 Eylül 2018 tarihinde düzenlenecek olan Besni Eğitim Bayramının hazırlıklarıyla ilgili toplantı düzenlendi.
Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SODES Salonunda düzenlenen toplantıya, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Tuğsuz, CHP İlçe Başkanı Hakan Kılınç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Toplantıda 20. Besni Eğitim Bayramının farklı ve kapsamlı olarak kutlanabilmesi ve halkın da bayrama katılması için görüş alışverişinde bulunuldu. Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşturulan komisyon, tüm Besnililerin bayrama dahil edilmesi doğrultusunda çalışmalar yürütecek.
Toplantıda konuşan Besni Eğitim Vakfı Başkanı Ali Balta, "20’ncisini kutlayacağımız Besni Eğitim Bayramı artık çocukluk evresini geçmiş, olgunlaşmış ve kendini ispat edecek yaşa gelmiştir. Bu yıl 20’ncisini kutlayacağımız Eğitim Bayramıyla ilgili eleştiri ve övgü aldık. Eleştiri yapana da övgü yapana da çok teşekkür ediyoruz. Eleştiri almak bizi daha çok kamçılıyor” dedi.
Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, geçen yıl düzenlenen Besni Eğitim Bayramına katılımın az olmasının kendisini üzdüğünü söyleyerek, "Besni Eğitim Bayramının bu yıl 20. sinin kutlanacak olmasından dolayı Besni halkında belki yılların verdiği yorgunluk olabilir. Çünkü merkezdeki organizasyonda ciddi eksikliklerimiz vardı. Besni halkı bu eğitim bayramına niye yeteri kadar ilgi göstermiyor? Onları çekme gayretinde olmamız lazım” diye konuştu.
Toplantıda oluşturulan komisyon, yapılan eleştirileri ve sunulan önerileri dikkate alarak çalışmalarını bu yönde yürütecek.

Besni Eğitim Bayramı hazırlık toplantısı yapıldı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

İstanbul karanlığa büründü

İstanbul karanlığa büründü

Başpehlivana silahlı saldırı!

Başpehlivana silahlı saldırı!

Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.