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Besni'de Zeytin Dalı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 17:33 | Son Güncelleme 36 dakika önce

Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Besni İlçesinde Kaymakamlık önünde düzenlenen basın açıklamasıyla, Zeytin Dalı Harekatına destek verildi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye?nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına destek amacıyla 15 Temmuz Milli İrade Derneği öncülüğünde Kaymakamlık önünde toplanan sivil toplum kuruluşları, güvenlik güçleri için dua etti.Nurettin Karalar'ın açıklamasının ardından İlçe Müftüsü Hani Damar tarafından dua ettirildi.

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