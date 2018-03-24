HABER

"Besni’den Kahramanlarımıza Afrin" yarışması sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Besni’den Kahramanlarımıza Afrin” konulu yarışmasında derece yapan eserler belirlendi.Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenecek olan resim, şiir ve kompozisyon yarışması “Besni’den Kahramanlarımıza Afrin” konulu yarışmasında derece yapan eserler belirlendi.

Adıyaman’ın Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Besni’den Kahramanlarımıza Afrin” konulu yarışmasında derece yapan eserler belirlendi.
Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenecek olan resim, şiir ve kompozisyon yarışması “Besni’den Kahramanlarımıza Afrin” konulu yarışmasında derece yapan eserler belirlendi. Dereceye giren eserlerin sahiplerine önümüzdeki günlerde düzenlenecek tören ile verilecek.
Yarışma ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, "Öğrencilerimizin çalışmalarını değerlendirmek üzere ilçemizde görev yapan değerli öğretmenlerimiz arasından seçilen komisyonumuz, gelen eserleri titizlikle inceleyerek sonuçları açıklamışlardır. Uzun bir mesai harcayarak değerlendirmeyi tamamlayan meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, yarışma sonucunun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

İstanbul karanlığa büründü

İstanbul karanlığa büründü

Başpehlivana silahlı saldırı!

Başpehlivana silahlı saldırı!

Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.