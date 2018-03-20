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Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Doğu Guta'ya yönelik aralıksız bombardımanlarında 59 sivil hayatını kaybetti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 22:14 | Son Güncelleme

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Doğu Guta'ya yönelik aralıksız bombardımanlarında 59 sivil hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Esed rejimi saldırı

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