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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 14:48 | Son Güncelleme 47 dakika önce

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em.Kamu Dış Borç. Ar. EYF 0,024682 -0,17 Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,044894 -0,13 NN Hayat ve Emek. Değişken EYF 0,036083 -0,12 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF 0,025776 -0,11 Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF 0,032618 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Emek. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013370 -0,71 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010346 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030207 -1,49 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. Hisse Sen. EYF 0,035222 -1,45 Aegon Emeklilik ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,095545 -1,26 MetLife Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,024776 -1,17 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021273 -1,16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. ve Em. Agresif Değ. EYF 0,010770 -0,75 Vakıf Em. veHay. Din. Değ. EYF 0,047775 -0,57 MetLife Em. ve Hay. Kat. Standart EYF 0,013970 -0,47 Fiba Em. ve Hay. İkinci Değ. EYF 0,033395 -0,46 Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,013620 -0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,015472 -0,81 Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,016193 -0,78 Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,022296 -0,67 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Kat. Değ. EYF 0,010455 -0,57 Axa Hayat ve Emek. Kat. Değ. EYF 0,014824 -0,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

(AA)

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