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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 17:00 | Son Güncelleme 3 dakika önce

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044458 -0,24 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,065148 -0,23 Allianz Yaşam ve Em. Birinci K.D.B.A. EYF 0,063759 -0,22 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,023156 -0,22 Allianz Hayat Em. Birinci K.D.B.A. EYF 0,064688 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010436 -0,62 Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,054629 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,075781 -0,19 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,011578 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF 0,013403 -0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

(AA)

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