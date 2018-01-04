BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,057211 0,15 Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,063305 0,14 Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç.Araç. Gr. EYF 0,042056 0,14 Allianz Hayat Em. Bir. Kamu Dış Brç.Ar.EYF 0,064239 0,14 BNP Paribas Cardif Em. Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF 0,041760 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ.EYF 0,025140 1,40 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,022331 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,073072 0,90 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013731 0,85 Fiba Em. ve Hay.Perform Portföy Değ. EYF 0,010423 0,48 Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,052962 0,41 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,011296 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay.Katılım Değişken Gr. EYF 0,015702 0,32 Bereket Em. ve Hay. Muh. Kat. Değ. EYF 0,015620 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,017712 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,017158 0,06 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,017442 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,017525 0,06 Halk Hay. Ve Emek. Altın Katılım EYF 0,010708 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Groupama Emek. Para Piyasası EYF 0,041600 0,04 Avivasa Em. Ve Hay. İkinci Para Piyasası EYF 0,042201 0,04 Avivasa Em. Ve Hay. Birinci Para Piy. EYF 0,044902 0,04 Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,016114 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. EYF 0,045805 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
(AA)
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