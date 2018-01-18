BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,015218 0,05 Groupama Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,023486 0,04 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,048727 0,04 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,016189 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,044008 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013372 0,69 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010458 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Vakıf Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,076191 2,03 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,051718 1,90 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,057695 1,85 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068581 1,82 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,096755 1,80 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agresif Değ. EYF 0,010783 1,18 NN Hay. Em. Karma EYF 0,093693 0,86 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017279 0,83 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022871 0,82 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,031143 0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,016199 0,70 Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,015750 0,49 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022691 0,49 Axa Hayat ve Em. Kat. Değ. EYF 0,014939 0,28 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Kat. Değ. EYF 0,010526 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,017970 0,11 Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,018244 0,10 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,017530 0,10 Groupama Em. Altın EYF 0,018542 0,10 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018578 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,019951 0,05 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,014451 0,04 Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,015669 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,042679 0,04 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,048043 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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