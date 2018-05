Beste Uyanık kimdir? Beyaz Show'a konuk olan Beste Uyanık merak uyandırdı!

Beste Uyanık ismi merak uyandırdı. Kanal D'de bu akşam yayınlanacak Beyaz Show'un konukları açıklandı. CNN Türk'te yayınlanan "Özel Sektör" programının güzel sunucusu Beste Uyanık, programın takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Beste Uyanık kimdir, mesleği nedir şeklindeki soruların cevapları Google'da aranmaya başlandı. Peki Beste Uyanık kimdir?

BESTE UYANIK KİMDİR?

6 Mart 1987 doğumlu olan Beste Uyanık, adını ünlü doktor ve bestekar Prof. Dr. Alaattin Yavaşça'dan aldı. İlköğretimden lise sona kadar Nişantaşı Işık‘ta okuyan Beste Uyanık, mühendis olacak diye beklenirken modaya merak sardı ve New York’taki Parsons School of Design’a gitti. 2 yıl sonunda dikiş makinasıyla olan savaşını kaybetti. Ve ardından New York University’de Medya, Grafik Tasarımı ve Ekonomi bölümlerini bitirdi. Yüksek lisansını da New York’ta bulunan Pace University’de Görsel İletişim ve Medya Sanatları üzerine yaptı. 2010’da bitirdiği yüksek lisans sonrası New York Film Academy’de oyunculuk eğitimi aldı.

Beste Uyanık, New York’ta Amerika’nın önde gelen dergi ve televizyon kanallarında editörlük yaptı. Dünyaca ünlü organizatör Preston Bailey’nin internet ve televizyondan sorumlu editörü olarak çalıştı. 2012 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yapan Beste Uyanık, Dialog Eğitim Merkezi’nde spikerlik, sunuculuk ve diksiyon eğitimi aldı.

Yurtdışında 7 yıl boyunca Lime Rock Park Nascar Araba Yarış Merkezi’nde lisanslı ralli pilotu olarak 100’den fazla araba yarışına katılan Beste Uyanık'ın uzmanlık alanları Off-Road ve pist yarışları.

Beste Uyanık, pazar günleri ekrana gelen Özel Sektör programını sunuyor ve Ekonomi Servisi’nde haber yapıyor.