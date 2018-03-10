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Bestekar padişahların eserleri Aya İrini'de yorumlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 23:56 | Son Güncelleme

"Sultan Bestekarlar" konserinde sahne alan 12 yabancı müzisyen, Osmanlı padişahlarının bestelerini seslendirdi

İSTANBUL (AA) - Yabancı müzisyenler, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirilen "Sultan Bestekarlar" konserinde Osmanlı padişahlarının bestelerini yorumladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen konsere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkiye'nin tanınırlığını ve itibarını artırmak için yurtdışında faaliyetler yaptıklarını dile getirdi.

Ateş, dünyanın çeşitli noktalarında "Anadolu’nun Renkleri" etkinliğini hayata geçirdiklerini aktararak, "Bu projenin kapsamında Osmanlı sultanlarının bestelerini farklı ülkelerin sanatçılarıyla yurtdışında icra ettik. Baktık ki olağanüstü bir ilgi var. Çünkü hiçbir toplumda, medeniyette ve devlette bir sultan, bir padişah beste yazmamıştır, şair değildir. En fazla sanatçıları desteklemiştir. Bu anlamda da yurtdışında çok ciddi bir etkisi oldu. Biz de istedik ki Türkiye'de de sahneleyelim, sergileyelim." ifadelerini kullandı.

Musa Göçmen yönetimindeki orkestrayla 10 ülkeden 12 müzisyenin sahne aldığını dile getiren Ateş, "Bu konserle dünyanın özlem duyduğu barış ve birlikte yaşama kültürünün merkezi ve beşiği İstanbul olduğunu göstermiş olacağız." dedi.

Şeref Ateş, konser mekanı olarak, dördüncü yüzyılda inşa edilen Aya İrini'yi seçtiklerine dikkati çekerek, "Aya İrini, Osmanlı Devleti'nin 600 yıl boyunca başka kültürlere, dinlere ne kadar toleranslı davrandığının, her toplumun, insanın, bireyin haklarını savunduğunun bir göstergesi. 600 yıl boyunca bu mekanlar Topkapı Sarayı'nın içinde olduğu halde değiştirilmemiş, tahrip edilmemiş ve yıkılmamıştır. Muhafaza edilmiştir." ifadelerini kullandı.

- Konsere, ney sanatçısı Bilgin Canaz ile kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu da katıldı

İlk olarak 27 Nisan 2017’de İsrail-Tel Aviv’de Yafa Türk Kültür Evi'nde Türk ve İsrailli sanatçılar tarafından ortaklaşa icra edilen dinleti, yerel müzisyenlerin de katılımıyla zenginleşerek dünyanın farklı ülkelerinde, Arjantin ve Brezilya'dan sonra İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

Ney sanatçısı Bilgin Canaz ve kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu'nun da katıldığı konserde ABD'den Christine Kharazian, Arjantin'den Jorge Andres Berbero, Arnavutluk'tan Lirza Zaloshnja, Brezilya'dan Ana Isabel Ferreira Rebello, Ermenistan'dan Alik Arakelyan ve Marine Hakobyan, İngiltere'den Lauren Grace Baker, İsrail'den Eyal Moshe Shiloach, Polonya'dan Cyprian Kamil Komza, Romanya’dan Lucian Moraru ve Yunanistan'dan Chrysanthi Garyfalliaz Kostadima sahne aldı.

Topluluk, Sultan 4. Murad'ın "Uzzal Peşrev", Sultan 1. Mahmut'un "Şehnaz Peşrev", Sultan 3. Selim'in "Pesendide Peşrev", Sultan 2. Bayezid'in "Neva Peşrev" ve "Evic Saz Semaisi", Sultan Abdülaziz'in "Valse Davet" ile "Hicaz Sirto ve Hicaz Mandıra", Sultan 2. Mahmut'un "Hicaz Kalender" eserleriyle Ermeni halk şarkısı yorumlandı.

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