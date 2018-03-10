Bestekar padişahların eserleri Aya İrini'de yorumlandı

İSTANBUL (AA) - Yabancı müzisyenler, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirilen "Sultan Bestekarlar" konserinde Osmanlı padişahlarının bestelerini yorumladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen konsere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkiye'nin tanınırlığını ve itibarını artırmak için yurtdışında faaliyetler yaptıklarını dile getirdi.

Ateş, dünyanın çeşitli noktalarında "Anadolu’nun Renkleri" etkinliğini hayata geçirdiklerini aktararak, "Bu projenin kapsamında Osmanlı sultanlarının bestelerini farklı ülkelerin sanatçılarıyla yurtdışında icra ettik. Baktık ki olağanüstü bir ilgi var. Çünkü hiçbir toplumda, medeniyette ve devlette bir sultan, bir padişah beste yazmamıştır, şair değildir. En fazla sanatçıları desteklemiştir. Bu anlamda da yurtdışında çok ciddi bir etkisi oldu. Biz de istedik ki Türkiye'de de sahneleyelim, sergileyelim." ifadelerini kullandı.

Musa Göçmen yönetimindeki orkestrayla 10 ülkeden 12 müzisyenin sahne aldığını dile getiren Ateş, "Bu konserle dünyanın özlem duyduğu barış ve birlikte yaşama kültürünün merkezi ve beşiği İstanbul olduğunu göstermiş olacağız." dedi.