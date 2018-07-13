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Beştepe'de yeni kabinenin ilk toplantısı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 16:23 | Son Güncelleme

 

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

(FOTOĞRAF)

ANKARA (DHA)

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