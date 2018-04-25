Beton mikseri yüksek gerilim hattına çarptı: 5 işçi yaralı

Şırnak'ta bir firmaya ait beton mikserinin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu 5 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde dere ıslah çalışması yapan yüklenici firmaya ait beton mikserinin boşaltım sırasında pompasının yüksek gerilim hattına çarpmasıyla elektrik telleri koptu.

Elektrik tellerinin mikser aracının üstüne düşmesi sonucu aracın sürücüsü Mehmet Dayan (33) ve Sami Uçkuca (29) ile 3 işçi yaralandı.

Uçkuca ve Dayan Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer 3 işçi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Hastaneye kaldırılan 2 işçinin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Telleri kopan trafo onarılarak mahalleye yeniden enerji verildi.

