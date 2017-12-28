Beton mikserinin borusu işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta inşaata harç döken beton mikserinin pompasındaki demir borunun kırılarak işçilerin üzerine düşmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'ndeki apartman inşaatına harç döken beton mikserinin pompasındaki demir boru kırılarak aşağıda çalışan işçilerden Soner Purlu (35) ile Aziz Saman'ın (45) üzerine düştü.
İşçilerden Purlu olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Saman ise 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
İnşaata gelen Purlu'nun yakınları gözyaşı döktü.
Purlu'nun cesedi savcının incelemesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
Yaralanan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(AA)
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